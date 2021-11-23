(للإيجار)
|شقة لقطة علي حسن المامون 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ 2بلكونة ـ عداد كهرباء عداد مياه خاص تليفون ـ غاز المطلوب 800الف ت/1000413332 1001298166
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000109722
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|العنوان:
|حي ثاني بيت الوطن- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112420
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