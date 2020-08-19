شقة لقطة سوبر لوكس للبيع بحلوان

(للبيع)
|شقة سوبر لوكس للبيع بشلرع احمد انسى حلوان مساحة 115 م الدور السادس يوجد اسانسير والبرج 7 ادوار 2 حجرة و2 ريسبشن كبير و2 حمام ومطبخ وبلكونة ضغيرة بها غاز طبيعى وعداد كهرباء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مراد
|التليفون:
|01003404429
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|العنوان:
|شارع احمد انسى على برهان- حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065381
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