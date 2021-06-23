شقة لقطة بالمعراج استلام فوري

(للبيع)
|شقة 175 متر دور مميز مش مجروحة نهائي واجهة بحري 3 غرف نوم و3 حمام على شارعين بعرض 20 متر لمعاينة كلمني على 01000044252
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد نبيل
|التليفون:
|01000044252
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097800
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