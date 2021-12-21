شقة لقطة بالتجمع الاول شقة قريبة من محور مصطفي النحاس بالمجاورة الخامسة شقة 200م دور ارضي مرتفع 3غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ نص تشطيب ـ عداد كهرباء حصة بالارض المطلوب 1800000 ت/01000413332 01000109722