(للبيع)
|شقة لقطة بالتجمع الاول شقة قريبة من محور مصطفي النحاس بالمجاورة الخامسة شقة 200م دور ارضي مرتفع 3غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ نص تشطيب ـ عداد كهرباء حصة بالارض المطلوب 1800000 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|شارع الطاقة للبيع- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116241
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