شقة لايجار مفروش بحديقة بروضة زايد بجوار الجامعة الكندية

(للبيع)
|شقة للايجار مفروش شدور ارضي بحديقة - هاي لوكس مكونة من غرفتين مطبخ حمام فرش موردن بها تكيفات قريبة من اسواق المعز - الجامعة الكندية - هايبر- المحور- وسعودي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053627
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