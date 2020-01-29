شقة لؤطة و فرصة للشباب 85 م تشطيب سوبر لوكس على المفتاح بحدائق الاهرام

شقة 85 م منطقة ن 2 غرفة و 2 حمام و رسيبشن و مطبخ تتميز ب سوبر لوكس و اول سكن جيبسن بورد بيوت نور باب مصفح ارضيات بورسلين دهانات قطيفه خمس دقائق لشارع الجيش البوابة الرابعه الاستلام فورى على المفتاح عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .