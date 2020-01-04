شقة لؤطة و فرصة للشباب 85 م تشطيب سوبر لوكس على المفتاح بحدائق الاهرام

(للبيع)
|شقة 85 م منطقة ن 2 غرفة و 2 حمام و رسيبشن و مطبخ تتميز ب سوبر لوكس و اول سكن جيبسن بورد بيوت نور باب مصفح ارضيات بورسلين دهانات قطيفه خمس دقائق لشارع الجيش البوابة الرابعه الاستلام فورى على المفتاح عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen saywd
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|340,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049562
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