شقة لؤطة للبيع

(للبيع)
|شقة للبيع من المالك مباشرةً في الاسكندرية سيدى بشر قبلي مساكن الضباط قوات مسلحة القديمة ش التلاتين أمام سوق الخضار ومسجد الشعراوي - مساحة 75م صافي . - 2غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام و3 بلكونات . - واجهة بحرية - الدور التاني - عداد مية وكهربا والشقة فيها وصلة غاز . - قريبة من جميع المرافق والخدمات . - 5دقايق من البحر . السعر نهائي 240الف ج . للتواصل01116070550
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Khaled makram
|التليفون:
|01116070550
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مساكن الضباط القوات المسلحة القديمة ش ال ٣٠- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056715
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
240,000 جنيه
اتصل
120,000 جنيه
240,000 جنيه
(للإيجار)- في الإسكندرية مصر
1,500 جنيه
(للإيجار)- في الإسكندرية مصر
1,500 جنيه
16,000 جنيه
اتصل
1,000 جنيه
9,000 جنيه
7,500 جنيه
1,000 جنيه
(للإيجار)- في الإسكندرية مصر
1,700 جنيه
1,700 جنيه
12,800 جنيه