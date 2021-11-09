شقة قريبة من البحر للبيع في كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة دوبلكس ثلاث غرف ومطبخ منفصل وصالة للبيع قريبة من البحر في الحي الراقي ليمان في كونيالتي. مساحة واسعة مطبخ منفصل ديكورات ارضيات من النوع الخشب الباركيه حمام بسيراميك فاخر ميزات البناء : يتألف البناء من أربع طوابق فقط قريب من البحر بمسافة 50 متر حديقة تابعة للبناء موقف سيارات خارجي أبواب خشبية فاخرة الشقق المتوفرة: شقة دوبلكس ثلاث غرف وصالة بمساحة ( 130 م2 ) السعر : 175,000 $ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|ليمان- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110592
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