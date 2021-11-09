شقة قريبة من البحر للبيع في كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

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صورة الاعلان: شقة قريبة من البحر للبيع في كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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شقة دوبلكس ثلاث غرف ومطبخ منفصل وصالة للبيع قريبة من البحر في الحي الراقي ليمان في كونيالتي. مساحة واسعة مطبخ منفصل ديكورات ارضيات من النوع الخشب الباركيه حمام بسيراميك فاخر ميزات البناء : يتألف البناء من أربع طوابق فقط قريب من البحر بمسافة 50 متر حديقة تابعة للبناء موقف سيارات خارجي أبواب خشبية فاخرة الشقق المتوفرة: شقة دوبلكس ثلاث غرف وصالة بمساحة ( 130 م2 ) السعر : 175,000 $ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: ليمان- كونيالتي
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 دولار
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110592
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