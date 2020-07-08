(للإيجار)
|شقة قانون جديد بدون وسيط غرفتين وصالة بمساكن شركة المعمورة بـ 900 جنية الإسكندرية تقع الشقة بمساكن شركة المعمورة بجوار السنترال وأمام شارع ابي قير المندرة بالمعمورة البلد ، تتكون من غرفتين صالة كبيرة وحمام ومطبخ ، الشقة ارضياتها كلها سيراميك وموقعها متميز جداً قريبة من الأسواق و المدارس و جميع وسائل المواصلات، الشقة كاملة المرافق لها عداد مياه وكهرباء و غاز، العمارة بها بوابة للحراسة ، مطلوب للشقة ايجار قانون جديد مدة اسرة للمعاينة والتواصل 01144353165 01012412542
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق لإيجار قانون جديد بالمعمورة البلد
|التليفون:
|01012412542
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|العنوان:
|مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، بجوار السنترال- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062555
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