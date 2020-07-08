شقة قانون جديد بدون وسيط غرفتين وصالة بمساكن شركة المعمورة بـ 900 جنية الإسكندرية تقع الشقة بمساكن شركة المعمورة بجوار السنترال وأمام شارع ابي قير المندرة بالمعمورة البلد ، تتكون من غرفتين صالة كبيرة وحمام ومطبخ ، الشقة ارضياتها كلها سيراميك وموقعها متميز جداً قريبة من الأسواق و المدارس و جميع وسائل المواصلات، الشقة كاملة المرافق لها عداد مياه وكهرباء و غاز، العمارة بها بوابة للحراسة ، مطلوب للشقة ايجار قانون جديد مدة اسرة للمعاينة والتواصل 01144353165 01012412542