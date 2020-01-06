(للبيع)
|شقة في هليوبوليس الجديدة 135 م للبيع كاملة المرافق الدور الثاني – وجهات الترا مودرن – - أسانسير - نص تشطيب استلام فوررري من المالك مباشرة لفترة محدودة مقدم 10% وتقسيط الباقي على 7 سنوات بدون فوائد للتواصل: 01154002813
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya soliman
|التليفون:
|01154002813
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|العنوان:
|- الحي السادس - ش البارون الرئيسي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047866
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