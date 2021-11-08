شقة في موقع مميز و السعر لقطة !!

شقه سوبر لوكس للبيع بشارع ال15 متفرع من شارع الخمسين 50 120 متر صافي 3 غرفه،رسبشن قطعتين،مطبخ،2حمام الدور الخامس5 عداد كهرباء غاز طبيعي في البرج 2 اسانسير شغال فردي و زوجي عداد مياة للبرج. للاستفسار رجاء التواصل ب وتساب 01007503573