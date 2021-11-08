شقة في موقع مميز و السعر لقطة !!

(للبيع)
|شقه سوبر لوكس للبيع بشارع ال15 متفرع من شارع الخمسين 50 120 متر صافي 3 غرفه،رسبشن قطعتين،مطبخ،2حمام الدور الخامس5 عداد كهرباء غاز طبيعي في البرج 2 اسانسير شغال فردي و زوجي عداد مياة للبرج. للاستفسار رجاء التواصل ب وتساب 01007503573
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بشمعندس اندرو
|التليفون:
|01007503573
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|العنوان:
|ش 50- النزهه 2
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|380,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110412
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