شقة في كمبوند اخر التسعين دقيقة للعاصمة الادارية

شقة بكمبوند نادي قضاه مجلس الدولة بالتجمع الخامس - قطاع الاندلس اخر شارع التسعين الجنوبي على بعد دقيقة من الدائرى الاوسطى وتسع دقائق للعاصمة الادارية الجديدة وعلى بعد خمس دقائق من الجامعة الامريكية مساحة الشقة 167متر واجهة غربي بالكامل وتتكون من ثلاث غرف وريسبشن وحمامين ومطبخ بالاضافة لبلكونات الشقة رقم ٤٠٤ الدور الرابع باسانسير مساحة الشقة 130 متر صافي خالصة الثمن ونسبة الجراج وحدة بالجراج السيارة رقم ٦ اعلى نسبة تميز فى الكمبوند الشوارع داخل الكمبوند بها ممشى ومساحات خضراء مول تجارى كبير بدا