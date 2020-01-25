شقة فى اشهر شوارع حدائق الاهرام و فيو الاهرمات لمحبى المواقع المميزة وكمان

(للبيع)
|شقة 150م منطقة ج تنقسم الى : 3 غرف كلهم فيو الاهرامات و 2 حمام و مطبخ كبير و رسيبشن 3 قطع و بلكونة تتميز ب : شقة فيو الاهرامات تقع فى شارع جاردينيا الرئيسى افضل شوارع حدائق الاهرام قربهاا من جميع الخدمات الى ممكن تحتاجهاا قربهاا من البوابة الاولى شقة على شارع 20 متر خطوتين لموقف الحدايق الشقة تشطيب سوبر لوكس ( 90% تشطيب ) سيراميك الجوهرة فرز أول خلصانة كهرباء و سباكة و صحى الحوائط واخدة 3 سكاكين معجون ناقصها وش الدهان الاخير فقط الومتيال راكب ( قطاع ps تقيل مانع للصوت و الاتربة و الحرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen saywd
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|625,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050629
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