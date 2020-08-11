(للبيع)
|شقة فندقية 228متر 2010 فيو حديقة الكنيسة/عباس العقاد لظروف خاصة البيع من المالك مباشرة شقة فندقية للتمليك بعماره 2010 بارقي مناطق مدينة نصر في المنطقة الاولي بالقرب من جنينة مول و الطيران بمساحة ٢٢٨م٢ و الصافي ١٨٨م مسجلة بالشهر العقاري بالدور الاول غير مجروحة نهائي تطل ع حديقة مباشرة تتكون من ربسيبشن ثلاث قطع بزجاج عاكس للخصوصية و الريسيبشن رخام و به سلمتين مضيئين بليدات و عمودين رخام مصمتين من الداخل و الخارج رخام و ثلاث غرف باركيه منهم غرفة ماستر ( بحمام ) و بها بلاكونة داخل الغرفة و مطبخ كبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|عباس العقاد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064690
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