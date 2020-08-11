شقة فندقية 228متر 2010 فيو حديقة الكنيسة/عباس العقاد لظروف خاصة البيع من المالك مباشرة شقة فندقية للتمليك بعماره 2010 بارقي مناطق مدينة نصر في المنطقة الاولي بالقرب من جنينة مول و الطيران بمساحة ٢٢٨م٢ و الصافي ١٨٨م مسجلة بالشهر العقاري بالدور الاول غير مجروحة نهائي تطل ع حديقة مباشرة تتكون من ربسيبشن ثلاث قطع بزجاج عاكس للخصوصية و الريسيبشن رخام و به سلمتين مضيئين بليدات و عمودين رخام مصمتين من الداخل و الخارج رخام و ثلاث غرف باركيه منهم غرفة ماستر ( بحمام ) و بها بلاكونة داخل الغرفة و مطبخ كبي