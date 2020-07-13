شقة فندقية مفروشة باطلاله خلابة بمنطقة برج خليفة بدبي 90000 درهم

(للإيجار)
|للايجارشقة فندقية مفروشة باطلاله خلابة بمنطقة برج خليفة بدبي 2 غرفة واسعة - صالة كبيرة - حمام واسع - مطبخ مميز - بلكونة مساحة 1142 قدم مربع الدور 22 الايجار المطلوب :- 90 الف درهم سنويا Permit 1881870439 ORN 323461 DED 874725 شركة الجدول العقارية 0524297621 For rent spacious Furnished Hotel Apartment with stunning views of Burj Khalifa area dubai consists of :- 2 bed rooms - big hall - spacious bathroom – kitchen - balcony area :- 1142 sq.ft = 106.09 S
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|- برج خليفة
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062893
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