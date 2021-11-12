شقة فاخرة للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة فاخرة للبيع غرفتين ومطبخ وصالة ( بمساحة 110 م2 ) في انطاليا-اونجالي ضمن مجمع متكامل الخدمات وضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا كونيالتي المخدم بالمواصلات العامة والاسواق التجارية الدائمة . ميزات الشقة: شقة مفروشة بشكل فاخر وجميل مساحات واسعة مع تصميمات حديثة ومناسبة جميع الغرف واسعة ديكورات جيبسن بورد وانارة مخفية داخلها ارضيات من النوع الخشب الباركيه النوافذ مزودة بزجاج عازل للصوت مطبخ منفصل بني شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|اونجلي- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111004
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