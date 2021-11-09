شقة فاخرة جدا للبيع بالقرب من البحر-شركة توانطاليا العقارية

شقة فاخرة جدا للبيع في ليمان كونيالتي انطاليا قريبة جدا من البحر. شقة ثلاث غرف نوم ومطبخ وصالة للبيع في الحي الراقي ليمان الذي يتميز بقربه من البحر وتوفر كافة الخدمات والمرافق العامة من صيدليات ومراكز طبية ومدارس ومحلات تجارية ومطاعم وكافيهات . مساحة الشقة ( 196 م2 ) السعر : 184000 دولار المسافة الى البحر 50 م المسافة الى المركز 9 كم المسافة الى المحطة 100 م شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group