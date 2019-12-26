شقة غرفتين وصالة للبيع في اسطنبول

(للبيع)
|شقة غرفتين وصالة للبيع في مجمع سيمبول SEMBOL في بيليك دوزو ● مواصفات الشقة ✓ مساحة الشقة 126 متر مربع ✓ مكونة من غرفتين وصالة ✓ تقع بالطابق الـ 2 ✓ عدد الحمامات 2 ✓ التدفئة مركزية ✓ بلكون كبير ✓ عمر البناء 2 سنة ● يبلغ سعر الشقة 460.000 TL ليرة تركي طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|غسان
|التليفون:
|00905446445080
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|العنوان:
|تركيا -اسطنبول- تركيا-اسطنبول
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|460,000 ليره
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050756
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