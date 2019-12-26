شقة غرفتين وصالة للبيع في اسطنبول

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تركيا (إسطنبول) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقة غرفتين وصالة للبيع في مجمع سيمبول SEMBOL في بيليك دوزو ● مواصفات الشقة ✓ مساحة الشقة 126 متر مربع ✓ مكونة من غرفتين وصالة ✓ تقع بالطابق الـ 2 ✓ عدد الحمامات 2 ✓ التدفئة مركزية ✓ بلكون كبير ✓ عمر البناء 2 سنة ● يبلغ سعر الشقة 460.000 TL ليرة تركي طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: غسان
التليفون: 00905446445080

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تركيا -اسطنبول- تركيا-اسطنبول
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 460,000 ليره
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050756
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