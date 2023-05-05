شقة غرفتين وصالة بموقع مميز جاهزة للانتقال في المرور

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United Arab Emirates (Abu Dhabi) [ Change location ]

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Ad Photo: شقة غرفتين وصالة بموقع مميز جاهزة للانتقال في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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- غرفة نوم مع تراس صغير - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - حمامين الرقم المرجعي : AP982722 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook انستجرام | Instagram: @wahwahwahinint يوتيوب |
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم للعقارات
Telephone: 0501226597

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Location: - المرور
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 5/5/2023
Ad Number: 2182697
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Price
Posting Date
Ad Photo: أول ساكن شقة غرفتين ماستر بلكونة مطلة على البحر في النادي السياحي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

أول ساكن شقة غرفتين ماستر بلكونة مطلة على البحر في النادي السياحي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - غرفة خادمة مع تواليت - تواليت الرقم.
Category: 

Call

5/5/2023
Ad Photo: بموقع مميز احصل على شقة غرفتين نوم ماستر وصالة في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بموقع مميز احصل على شقة غرفتين نوم ماستر وصالة في شاطئ الراحة

(For Rent)

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5/5/2023
Ad Photo: شقة جديدة 3غرف نوم ماستر غرفة خادمة مساحة واسعة في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة جديدة 3غرف نوم ماستر غرفة خادمة مساحة واسعة في شاطئ الراحة

(For Rent)

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- غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مع بلكونة - غرفة خادمة - غر.
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5/5/2023
Ad Photo: شقة واسعة غرفتين نوم ماستر وصالة صيانة كاملة في المصفح - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة غرفتين نوم ماستر وصالة صيانة كاملة في المصفح

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983151 لمزيد من المعلومات ي.
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5/5/2023
Ad Photo: شقة غرفة نوم ماستر من غير عمولة واطلالة بحرية في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة غرفة نوم ماستر من غير عمولة واطلالة بحرية في جزيرة الريم

(For Rent)

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4/5/2023
Ad Photo: بمكان راقي شقة غرفتين ماستر وصالة سعر جيد في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بمكان راقي شقة غرفتين ماستر وصالة سعر جيد في شاطئ الراحة

(For Rent)

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4/5/2023
Ad Photo: تملك الآن شقة تشطيب فاخر غرفة نوم ماسترمع بلكونة في النادي السياحي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

تملك الآن شقة تشطيب فاخر غرفة نوم ماسترمع بلكونة في النادي السياحي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - تواليت الرقم المرجعي : AP983542 لمزيد.
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4/5/2023
Ad Photo: إطلالة على البحر احصل على شقة غرفة ماستر بلكونة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

إطلالة على البحر احصل على شقة غرفة ماستر بلكونة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983153 لمزيد من الم.
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4/5/2023
Ad Photo: بتصميم عصري شقة واسعة غرفتين نوم غرفة خادمة وبلكونة في النادي السياحي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بتصميم عصري شقة واسعة غرفتين نوم غرفة خادمة وبلكونة في النادي السياحي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مغلق - غرفة خادمة مع تواليت - تواليت الرقم .
Category: 

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4/5/2023
Ad Photo: شاغر الآن شقة غرفة نوم ماستر وبلكونة بموقع مميز في مدينة خليفة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شاغر الآن شقة غرفة نوم ماستر وبلكونة بموقع مميز في مدينة خليفة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مغلق الرقم المرجعي : AP983529 لمزيد من المعلوم.
Category: 

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3/5/2023
Ad Photo: استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم /معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983158 لمزيد من المعلومات يمكنكم ا.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم /معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983158 لمزيد من المعلومات يمكنكم ا.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم /معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983158 لمزيد من المعلومات يمكنكم ا.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم /معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983158 لمزيد من المعلومات يمكنكم ا.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: شقة 3غرف نوم كبيرة غرفة خادمة اطلالة مذهلة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة 3غرف نوم كبيرة غرفة خادمة اطلالة مذهلة في جزيرة الريم

(For Rent)

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- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة طعام / معيشة - مطبخ مغلق - غرفة خادمة مع حمام - حمام - توا.
Category: 

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3/5/2023
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