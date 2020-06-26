شقة غرفتين وصالة بالدور الثاني بمساكن المعمورة لإيجار قانون جديد 900 جنية

(للإيجار)
|شقة غرفتين وصالة بالدور الثاني بمساكن شركة المعمورة لإيجار قانون جديد فقط 900 جنية في الشهر 01204486160 الشقة بمساكن شركة المعمورة بجوار السنترال وأمام شارع ابي قير المندرة وتتكون من غرفتين صالة كبيرة وحمام ومطبخ ، الشقة ارضياتها سيراميك الشقة موقعها متميز حيث تعد قريبة من جدااا من الأسواق و المدارس و جميع وسائل المواصلات، الشقة كاملة المرافق لها عداد مياة وكهرباء و غاز، العمارة بها بوابة للحراسة والأمن، مطلوب للشقة ايجار قانون أسرة مكونة من زوج وزوجة وابناء جديد مدة طويلة من 3 الي خمس سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق لإيجار قانون جديد بالمعمورة البلد
|التليفون:
|01012412542
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|العنوان:
|مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، بجوار السنترال- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062034
900 جنيه
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