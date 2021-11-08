شقة علي الكورنيش

مساحه الشقه 150 متر 2 غرفه منهم غرفه ماستر و رسبشين و 2 حمام ومطبخ كبير نص تشطيب (محاره و حلوق و سباكه و اساس كهرباء) في دور 12 وفوقها 4 ادور وتم عامل مصالحه ومثبت ب أوراق الملكية وليها حصه من الأرض ومطلوب فيها 700 الف نهائي لسرعه البيع مميزات البرج ( مول تجاري في دور 1 _ عيادات جميع تخصصات في دور 2 _ چيم و بيوتي سنتر في دور 3) للاستفسارو الطلب رجاء التواصل ب 01007503573