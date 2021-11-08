شقة علي الكورنيش

(للبيع)
|مساحه الشقه 150 متر 2 غرفه منهم غرفه ماستر و رسبشين و 2 حمام ومطبخ كبير نص تشطيب (محاره و حلوق و سباكه و اساس كهرباء) في دور 12 وفوقها 4 ادور وتم عامل مصالحه ومثبت ب أوراق الملكية وليها حصه من الأرض ومطلوب فيها 700 الف نهائي لسرعه البيع مميزات البرج ( مول تجاري في دور 1 _ عيادات جميع تخصصات في دور 2 _ چيم و بيوتي سنتر في دور 3) للاستفسارو الطلب رجاء التواصل ب 01007503573
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بشمعندس اندرو
|التليفون:
|01007503573
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|العنوان:
|المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110415
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