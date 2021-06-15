شقة سياحية للبيع بدار بوعزة

شقة للبيع ، وسط إقامة عصرية سياحية *بدار بوعزة* تبلغ مساحتها 95 متر مربع، مكونة من : 3 غرف و صالون مغربي كبير، حمامين ، وشرف مطلة على المسبح . يتميز الموقع بموقعه الإسيراتيجي وقربه من البحر.مع وجود مساحات خضراء وموقف خاص بالسيارات. الثمن رمزي ومناسب ، للمزيد من المعلومات المرجو التواصل عبر الأرقام التالية: الهاتف :0522102062 واتساب : 0625405657