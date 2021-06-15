شقة سياحية للبيع بدار بوعزة

(للبيع)
|شقة للبيع ، وسط إقامة عصرية سياحية *بدار بوعزة* تبلغ مساحتها 95 متر مربع، مكونة من : 3 غرف و صالون مغربي كبير، حمامين ، وشرف مطلة على المسبح . يتميز الموقع بموقعه الإسيراتيجي وقربه من البحر.مع وجود مساحات خضراء وموقف خاص بالسيارات. الثمن رمزي ومناسب ، للمزيد من المعلومات المرجو التواصل عبر الأرقام التالية: الهاتف :0522102062 واتساب : 0625405657
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|واحا بيتش
|التليفون:
|0522201062 / 0625405657
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|دار بوعزة / الدار البيضاء- بدار بوعزة
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097237
اتصل
اتصل
212,644,281,177 دولار
اتصل
120 درهم
9 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
6,000 درهم
4,500 درهم