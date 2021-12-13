شقة سوبر لوكس للإيجار بالشيخ زايد

شقة للإيجار بالشيخ زايد الحى الاول سوبر لوكس تشطيب جديد مؤمنة حديد بالكامل لم تسكن من قبل ( اول سكن انشاء الله ) 3 عدادات قدام خالصى الفواتير بجوارها كافة الخدمات امامها السنتر التجارى خلفها امريكانا مول وكلية الهندسة والمعهد الدينى والهايبر مطلوب للسكن اسرة فقط الاتصال على 01286669650 ملحوظة بالنسبة للسادة ( المكاتب العقارية والوسطاء والسماسرة يمتنعون من فضلكم )