شقة سوبر لوكس للإيجار بالشيخ زايد

(للإيجار)
|شقة للإيجار بالشيخ زايد الحى الاول سوبر لوكس تشطيب جديد مؤمنة حديد بالكامل لم تسكن من قبل ( اول سكن انشاء الله ) 3 عدادات قدام خالصى الفواتير بجوارها كافة الخدمات امامها السنتر التجارى خلفها امريكانا مول وكلية الهندسة والمعهد الدينى والهايبر مطلوب للسكن اسرة فقط الاتصال على 01286669650 ملحوظة بالنسبة للسادة ( المكاتب العقارية والوسطاء والسماسرة يمتنعون من فضلكم )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المالك
|التليفون:
|01286669650
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|العنوان:
|الحى الاول- الحى الاول الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116139
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