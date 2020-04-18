شقة سوبر لوكس ب 6 أكتوبر محافظة الجيزة

(للبيع)
|شقة سوبر لوكس بالحى العاشر مدينة السادس من أكتوبر المصرية 85 متر الدور الرابع ليس الأخير غير مجروحة تطل على مسجد وحديقة خجرتين وصالة كبيرة بالبلكونة طوب فرعونى من الداخل والخارج السيراميك للسقف فى الحمام والمطبخ سيراميكا كليوباترا والمطبخ مبنى بسيراميك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01205093019
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|العنوان:
|مجاورة 2 عمارة 80 ب- الحى العاشر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058429
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