شقة سكن مصر للبيع

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة سكن مصر للبيع - في 6 أكتوبر مصر

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شقة بكمبوند سكن مصر الداون تاون مساحة 115 متر تشطيب سوبر لووكس شقة 12 عمارة 24 الدور الثالث المشروع متكامل امن وحراسة وخدمات مدفوع 167000 مطلوب اوفر 200000 قابل للتفاوض انا المالك الاصلى للشقة وليس وسيبط الموقع امام كمبوند المخابرات ساكن وفى امن وقريب جدا من جامعة ام اس ايه وجامعة نوال و 5 دقايق من ميدان الحصرى العمارة مميزة فى بداية الموقع بالقرب من المسجد والحضانة والمدرسة وجميع الخدمات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رامى سامى
التليفون: 01206958985

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العنوان: مصر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 367,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094495
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