شقة سكن مصر للبيع

(للبيع)
|شقة بمشروع سكن مصر 115 متر مرحلة اولى بجوار الداون تون باكتوبر مدفوع 167000 جنية الاستلام خلال شهرين مطلوب اوفر عادل الموقع امام كمبوند مخابرات ساكن ومقيمة وقريبة جدا من الحصرى وجامعة msa انا المالك للشقة وليس وسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رامى سامى
|التليفون:
|01206958985
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093882
1,100,000 جنيه
550,000 جنيه
1,750,000 جنيه
اتصل
390,000 جنيه
11,111 جنيه