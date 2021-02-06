شقة دور ارضي بحديقة في العاصمة لمحبي لاند سكيب

بتحلم تسكن وسط مستوي عالي من الرفاهية وسط مستوي راقي من الخدمات من غير حدود امتلك شقتك قي زافاني بمساحة210مكون من : (4غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن) و قريبة لكل احتياجاتك ادفع 212 الف مقدم وقسط الباقي بدون فوايد يلا كلمنا فون او واتساب ع 01013937774 وامتلك شقتك في قلب العاصمة