شقة دور ارضي بحديقة في العاصمة لمحبي لاند سكيب

(للتقسيط)
|بتحلم تسكن وسط مستوي عالي من الرفاهية وسط مستوي راقي من الخدمات من غير حدود امتلك شقتك قي زافاني بمساحة210مكون من : (4غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن) و قريبة لكل احتياجاتك ادفع 212 الف مقدم وقسط الباقي بدون فوايد يلا كلمنا فون او واتساب ع 01013937774 وامتلك شقتك في قلب العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082889
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