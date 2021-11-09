شقة دوبلكس للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة دوبلكس للبيع في كونيالتي انطاليا ضمن مجمع بيلاف الكامل الخدمات .تصميم خارجي رائع وبتناسق جمالية رائعة خاصة بالمجمع . مساحات واسعه للمجمع طابق رابع دوبلكس السعر 180000 دولار المسافة إلى البحر1 كم المسافة إلى المركز7 كم المسافة إلى المحطة0 م المسافة إلى المطار13 كم الارتفاع عن سطح البحر0 م الشقق المتوفرة : شقة ثلاث غرف ومطبخ وصالة المساحة400 م2 السعر : 180000 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كونيالتي- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110586
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