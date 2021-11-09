شقة دوبلكس للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقة دوبلكس للبيع في كونيالتي انطاليا ضمن مجمع بيلاف الكامل الخدمات .تصميم خارجي رائع وبتناسق جمالية رائعة خاصة بالمجمع . مساحات واسعه للمجمع طابق رابع دوبلكس السعر 180000 دولار المسافة إلى البحر1 كم المسافة إلى المركز7 كم المسافة إلى المحطة0 م المسافة إلى المطار13 كم الارتفاع عن سطح البحر0 م الشقق المتوفرة : شقة ثلاث غرف ومطبخ وصالة المساحة400 م2 السعر : 180000 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group