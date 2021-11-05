شقة دوبلكس للبيع في انطاليا-شركة تو انطاليا العقارية

شقة مميزة دوبلكس للبيع في انطاليا بمساحة 270 م2 ضمن مجمع راقي للبيع في انطاليا منطقة كونيالتي حي هورما الراقي. ميزات المجمع : مسابح صيفية خارجية مسابح مخصصة للأطفال ملاعب مخصصة للأطفال ولجميع الأعمار حدائق خضراء منسقة ضمن المجمع اماكن مخصصة للجلوس حول المسابح كراج سيارات داخلي وخارجي خاص لسيارات المجمع طاقم حراسة على مدار الساعة كميرات مراقبة علة مدار 24 ساعة الشقق المتوفرة: شقة دوبلكس خمس غرف وصالة السعر: 335,000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group