شقة دوبلكس للبيع في انطاليا تركيا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة دوبلكس ستة غرف وصالة للبيع في مجمع راقي حديث مخدم في انطاليا . يتمتع المجمع بموقعة حيث يقع ضمن ارقى الاحياء في انطاليا حي هورما الاوربي يمتاز بقربة من كافة الخدمات العامة من مواصلات عامة على مدار الساعة اسواق تجارية دائمة قريب من كافة الخدمات المطلوبة مشافي بنوك مدارس. الشقق المتوفرة : غرفة وصالة (مساحة 240 م ) السعر 200000$ طابق رابع شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110435
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