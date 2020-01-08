شقة دوبلكس

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة دوبلكس - في 6 أكتوبر مصر

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شقة دوبلكس بدروم وارضى لراغبى الدور الارضى بحديقة ليه تشترى شقة صغيرة بتمن كبير مع ان ممكن تسمتع بشقة ضعف المساحة مع حديقة 140 متر لما تشترى دوبلكس 297 متر مبانى مع حديقة 140 متر وتسمتع بالمساحة الكبيرة مع لمة العيلة بمقدم 35 % فقط 10% دفعة بعد سنة الباقى على 48 شهر بدون فوائد. بارقى مكان باكتوبر بالتوسعات الشمالية استلام سنة من التعاقد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ibrahim
التليفون: 01092222039

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العنوان: التوسعات الشمالية- 6 october
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048245
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