(للبيع)
|شقة دوبلكس بدروم وارضى لراغبى الدور الارضى بحديقة ليه تشترى شقة صغيرة بتمن كبير مع ان ممكن تسمتع بشقة ضعف المساحة مع حديقة 140 متر لما تشترى دوبلكس 297 متر مبانى مع حديقة 140 متر وتسمتع بالمساحة الكبيرة مع لمة العيلة بمقدم 35 % فقط 10% دفعة بعد سنة الباقى على 48 شهر بدون فوائد. بارقى مكان باكتوبر بالتوسعات الشمالية استلام سنة من التعاقد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01092222039
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|العنوان:
|التوسعات الشمالية- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048245
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