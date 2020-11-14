شقة دابل فيس للبيع 170 متر بالتقسيط

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقة دابل فيس للبيع 170 متر بالتقسيط بجوار بورتو وماونتين فيو وقريبة من قلب المدينة مساحة 170 متر ثلاثة غرف وحمامين وريسبشن كبير ومطبخ مطلوب 4600 للمتر تسهيلات 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: الشماليات- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072344
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