(للبيع)
|شقة دابل فيس للبيع 170 متر بالتقسيط بجوار بورتو وماونتين فيو وقريبة من قلب المدينة مساحة 170 متر ثلاثة غرف وحمامين وريسبشن كبير ومطبخ مطلوب 4600 للمتر تسهيلات 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشماليات- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072344
9,750,000 جنيه
1,250,000 جنيه
1,375,000 جنيه
1,300,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,425,000 جنيه
1,400,000 جنيه
600,000 جنيه
850,000 جنيه
850,000 جنيه
1,100,000 جنيه
950,000 جنيه
865,000 جنيه
1,200,000 جنيه
700,000 جنيه