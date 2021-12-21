شقة خمس غرف ترخيص اداري مكتب للايجار لحين انتهاء اجرءات التمويل العقاري

شقة للإيجار ثم للبيع بعد الانتهاء من اجراءات التمويل العقاري عبارة عن خمس غرف ترخيص اداري مكتب امام كارفور المعادي دور ارضي سوبر لوكس مساحة 130 اجمالي عبارة عن غرفتين مفتوحين على بعض مساحة واحدة وثلاث غرف مقفولة وصالة قطعتين وحمام تصلح عيادات ، مشغل ، مكتب لشركة ، حضانة .الخ الشقة بصدد الاخلاء نهاية الشهر لانهاء عقد الايجار سيتم تسليمها للحارس بداية الشهر القادم العنوان : الهضبة الوسطى - شارع الجامعة الحديثة الحي السادس شارع مسجد آل هدى السعر 700 الف و 800 تقسيط على ثلاث سنوات ممكن ربع سنوي