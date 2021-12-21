شقة خمس غرف ترخيص اداري مكتب للايجار ثم البيع لحين انتهاء خطوات تمويل عقاري

(للبيع)
|شقة للإيجار ثم للبيع بعد الانتهاء من اجراءات التمويل العقاري عبارة عن خمس غرف ترخيص اداري مكتب امام كارفور المعادي دور ارضي سوبر لوكس مساحة 130 اجمالي عبارة عن غرفتين مفتوحين على بعض مساحة واحدة وثلاث غرف مقفولة وصالة قطعتين وحمام تصلح عيادات ، مشغل ، مكتب لشركة ، حضانة .الخ للاستفسار بعد الواحدة ظهرا 01100270247 العنوان : الهضبة الوسطى - شارع الجامعة الحديثة الحي السادس شارع مسجد آل هدى السعر 700 الف و 800 تقسيط على ثلاث سنوات ممكن ربع سنوي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال رواش
|التليفون:
|01100270247 - 01157888755
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|العنوان:
|امام كارفور المعادي بالدائري بالهضبة الوسطى شارع الجامعة الحديثة الحي السادس شارع مسجد ال هدى- المقطم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116285
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