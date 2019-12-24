(للبيع)
|شقة خلف النادي الاهلي للبيع شقة 97م بشروق النادي الاهلي غرفتين – ريسبشن – حمام – مطبخ – سوبر لوكس – بحري – الدور الثالث – المطلوب 620الف (قابل للنقاش) ت/ 0224706712 /01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|01000413332
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|العنوان:
|شروق النادي الاهلي- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|620,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046482
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