شقة جديدة غرفة نوم وبلكونة مطلة على المدينة في جزيرة السعديات

(For Rent)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

United Arab Emirates (Abu Dhabi) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: شقة جديدة غرفة نوم وبلكونة مطلة على المدينة في جزيرة السعديات - in Abu Dhabi United Arab Emirates

Click on Photo to Enlarge

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - بلكونة - حمام الرقم المرجعي : AP983367 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook انستجرام | Instagram: @wahwahwahinint يوتيوب |
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه فاين هوم
Telephone: 0501226597

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - جزيرة السعديات
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2247925
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: استوديو رائع مفروش بالكامل في مدينة مصدر - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استوديو رائع مفروش بالكامل في مدينة مصدر

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفه معيشه / طعام/غرفه نوم - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983251 لمزيد من المعلومات يمكنكم.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: شقة غرفتين نوم غرفه خادمة اطلالة جزئية علي البحر في البطين - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة غرفتين نوم غرفه خادمة اطلالة جزئية علي البحر في البطين

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم - غرفه معيشه \ طعام - مطبخ مغلق - غرفه خادمه - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP98.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: بأطلالة بحريه شقه بالطوابق العليا مع غرفة خادمة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بأطلالة بحريه شقه بالطوابق العليا مع غرفة خادمة في جزيرة الريم

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

بأطلالة بحريه شقه بالطوابق العليا مع غرفة خادمة في جزيرة الريم تتكون الشقة من غرفتين نوم ماستر + .
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: شقة واسعة وهادئة غرفة نوم ماستر وبلكونة في البطين - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة وهادئة غرفة نوم ماستر وبلكونة في البطين

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفه نوم ماسنر - غرفه معيشه / طعام - مطبخ - بلكونه - تواليت الرقم المرجعي : AP983256 لمزيد من ا.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: شقة واسعة غرفة ماستر وصالة مع بلكونة بموقع متميز في جزيرة السعديات - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة غرفة ماستر وصالة مع بلكونة بموقع متميز في جزيرة السعديات

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مغلق - بلكونة - حمام الرقم المرجعي : AP983366 لمزيد من.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: إطلالة خلابة | شقة واسعة غرفتين نوم مع بلكونة في جزيرة ياس - in Abu Dhabi United Arab Emirates

إطلالة خلابة | شقة واسعة غرفتين نوم مع بلكونة في جزيرة ياس

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

إطلالة خلابة | شقة واسعة غرفتين نوم مع بلكونة في جزيرة ياس تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر مع بلكو.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: بإطلالة مذهلة تملك شفتك الآن غرفتين نوم وغرفة خادمة في جزيرة السعديات - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بإطلالة مذهلة تملك شفتك الآن غرفتين نوم وغرفة خادمة في جزيرة السعديات

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مغلق - غرفة خادمة م.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: أول ساكن شقة 3غرف وصالة وغرفة خادمة بمنطقة راقية في جزيرة السعديات - in Abu Dhabi United Arab Emirates

أول ساكن شقة 3غرف وصالة وغرفة خادمة بمنطقة راقية في جزيرة السعديات

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مغلق - غرفة خادمة مع تواليت +.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: شقة 3غرف نوم مع غرفة خادمة مساحة كبيرة في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة 3غرف نوم مع غرفة خادمة مساحة كبيرة في الخالدية

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة\وطعام - مطبخ مغلق - غرفة خادمة - تواليت - حمام الرقم ا.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: شقة غرفة وصالة و بلكونة بإطلالة رائعة صيانة جيدة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة غرفة وصالة و بلكونة بإطلالة رائعة صيانة جيدة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : AP983453 لمزيد من المع.
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: شقة مريحة مع بلكونة كبيرة علي شارع رئيسي في المينا - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مريحة مع بلكونة كبيرة علي شارع رئيسي في المينا

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

4 غرف نوم -صاله - مطبخ مغلق - بلكونة 3 حمامات * وسائل الراحة: - نادي صحي غرفة البخار غرفة ساونا - .
Category: 

Call

31/10/2023
Ad Photo: شقة واسعة ونظيفة غرفة ماستر وغرفة غسيل بسعر جيد في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة ونظيفة غرفة ماستر وغرفة غسيل بسعر جيد في الخالدية

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - تواليت الرقم المرجعي : AP983261 لمزيد من المعلوما.
Category: 

Call

30/10/2023
Ad Photo: شقة رائعة غرفة وصالة بأفضل سعر مع كافة الخدمات في روضة أبوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة رائعة غرفة وصالة بأفضل سعر مع كافة الخدمات في روضة أبوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - حمام الرقم المرجعي : AP982738 لمزيد من المعلومات يمكنكم التو.
Category: 

Call

30/10/2023
Ad Photo: شقة اول ساكن بتصميم عصري مع بلكونتين بأطلالة علي المسبح في مدينة مصدر - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة اول ساكن بتصميم عصري مع بلكونتين بأطلالة علي المسبح في مدينة مصدر

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP98400.
Category: 

Call

30/10/2023
Ad Photo: انقل الان لشقة 4 غرف نوم بمنطقة حيوية قريبه من الخدمات في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الان لشقة 4 غرف نوم بمنطقة حيوية قريبه من الخدمات في المرور

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

4 غرف نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983990 لمزيد من المعلومات يمكنكم .
Category: 

Call

30/10/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager