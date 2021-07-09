شقة تمليك للبيع

(للبيع)
|الدور الرابع-اسانسير -3غرف-رسبشن قطعتين-حمام-مطبخ -عداد كهربا قديم-غاز-تليفون ارضي-نت -برج مرخص-3بلكونات على الشارع-اطقم حمام ومطبخ ايديال استاندر -سيراميك كيلو باترا فرز اول -كاميرات مراقبة مدخل العمارة-مدخل العمارة رخام-سلالم رخام-بواب -صحة توقيع -الباءع اول مالك -خطوط تكييف في الغرف و الرسبشن -حصة في الارض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدام هالة
|التليفون:
|01002941295
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|العنوان:
|- حدائق القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099379
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