شقة تمليك للبيع

الدور الرابع-اسانسير -3غرف-رسبشن قطعتين-حمام-مطبخ -عداد كهربا قديم-غاز-تليفون ارضي-نت -برج مرخص-3بلكونات على الشارع-اطقم حمام ومطبخ ايديال استاندر -سيراميك كيلو باترا فرز اول -كاميرات مراقبة مدخل العمارة-مدخل العمارة رخام-سلالم رخام-بواب -صحة توقيع -الباءع اول مالك -خطوط تكييف في الغرف و الرسبشن -حصة في الارض