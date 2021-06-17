شقة تمليك للبيع فيصل طوابق

(للبيع)
|المساحة 160متر بحرى 3 غرف ورسبشن سوبر لوكس للمعيشة مباشرة و2 حمام الشقة بدون عقش 700الف جم وبالعقش 750الف جم الاتال للجادين ولايوجد فصال الشارع امام محطة توتال بعد ش العريش اخر عمارة بالشارع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيد على
|التليفون:
|01005595186
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|العنوان:
|ش عبدالبارى من ش لاشين ومن ش كعبيش ايضا- فيصل طوابف
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097340
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