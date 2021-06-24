شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقه تمليك 170م الدور الاول اكستراسوبر لوكس(3غرفه-2حمام-ريسيبشن3قطع)مطلوب 1500000ج لدينا ايجار وتمليك (شقق-مكاتب-اراضي-محلات-معارض)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amira arab united group
التليفون: 01000210638

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العنوان: النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097855
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