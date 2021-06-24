شقة تمليك بالنزهة الجديدة

(للبيع)
|شقه تمليك 120م الدور سابع سوبر لوكس(2غرفه-حمام-ريسيبشن2قطعه)مطلوب 850000ج لدينا ايجار وتمليك (شقق-مكاتب-اراضي-محلات-معارض)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amira arab united group
|التليفون:
|01000210638
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|العنوان:
|النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097843
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