شقة تمليك بالنزهة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
شقه تمليك دور خامس سوبر لوكس 260م (3غرف-2حمام-ريسيبشن4قطع) لدينا ايجار وتمليك ( شقق-مكاتب-اراضي-محلات-معارض) للتواصل 01000210638-01550347666
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amira arab united group
التليفون: 01000210638

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العنوان: النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097788
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