(للإيجار)
|شقة تطل علي حسن المامون شقة 300م بالمنطقة السادسة تصلح لجميع الانشطة مكونة من 3غرف – 3ريسبشن – 3حمام – مطبخ – سوبر لوكس – 2اسانسير – المطلوب 8000(سكني) 9000(اداري) ت/01000413332/024706712
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|حسن المامون- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112167
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