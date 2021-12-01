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تفاصيل الإعلان
شقة تصلح لجميع الانشطة شقة 100م بالمنطقة الثامنة للايجار بمدخل خاص ـ 2غرفة 2ريسبشن ـ حمام ـ مطبخ المطلوب 5000 ت/01000413332 01000109722
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000413332

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العنوان: المنطقة الثامنة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113507
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