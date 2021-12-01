(للإيجار)
|شقة تصلح لجميع الانشطة شقة 100م بالمنطقة الثامنة للايجار بمدخل خاص ـ 2غرفة 2ريسبشن ـ حمام ـ مطبخ المطلوب 5000 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة الثامنة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113507
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