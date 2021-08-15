شقة تصلح لجميع الاغراض سكنى او تجارى تشطيب سوبر لوكس 475م

(للبيع)
|شفة تصلع لجميع الاغراض تشطيب سوبر لوكس 4 غرف نوم و 6 حمامات و 6 قطع ريسيبشن و سلم داخلى يربط بين الدور الاول و الثانى و مطبخ كبير بة غرفة غسيل و غرفة خادمة و تقع الشقة فى موقع مميز جدا امام نادى الشمس مصر الجديدة على الشارع الرئيسى و غير مجروحة تماما و للشقة جراج مساحة كبيرة و يوجد حصة فى الارض و مسجلة شهر عقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed Rashad
|التليفون:
|010033569657
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|العنوان:
|امام نادى الشمس- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102588
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