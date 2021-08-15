شقة تصلح لجميع الاغراض سكنى او تجارى تشطيب سوبر لوكس 475م

شفة تصلع لجميع الاغراض تشطيب سوبر لوكس 4 غرف نوم و 6 حمامات و 6 قطع ريسيبشن و سلم داخلى يربط بين الدور الاول و الثانى و مطبخ كبير بة غرفة غسيل و غرفة خادمة و تقع الشقة فى موقع مميز جدا امام نادى الشمس مصر الجديدة على الشارع الرئيسى و غير مجروحة تماما و للشقة جراج مساحة كبيرة و يوجد حصة فى الارض و مسجلة شهر عقارى