شقة تصلح تمويل عقاري خمس غرف ترخيص اداري مكتب امام كارفور المعادي بالدائري

شقة للإيجار ثم للبيع بعد الانتهاء من اجراءات التمويل العقاري عبارة عن خمس غرف ترخيص اداري مكتب امام كارفور المعادي دور ارضي سوبر لوكس مساحة 130 اجمالي عبارة عن غرفتين مفتوحين على بعض مساحة واحدة وثلاث غرف مقفولة وصالة قطعتين وحمام تصلح عيادات ، مشغل ، مكتب لشركة ، حضانة .الخ العنوان : الهضبة الوسطى - شارع الجامعة الحديثة الحي السادس شارع مسجد آل هدى ثالث عمارة بعد المسجد في نفس صف المسجد طريقة الدفع : 700 الف كاش او 800 الف تقسيط حد اقصي ثلاث سنوات للاستعلام : 01100270247 بعد الساعة الوا