شقة تصلح تمويل عقاري خمس غرف ترخيص اداري مكتب امام كارفور المعادي بالدائري

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقة للإيجار ثم للبيع بعد الانتهاء من اجراءات التمويل العقاري عبارة عن خمس غرف ترخيص اداري مكتب امام كارفور المعادي دور ارضي سوبر لوكس مساحة 130 اجمالي عبارة عن غرفتين مفتوحين على بعض مساحة واحدة وثلاث غرف مقفولة وصالة قطعتين وحمام تصلح عيادات ، مشغل ، مكتب لشركة ، حضانة .الخ العنوان : الهضبة الوسطى - شارع الجامعة الحديثة الحي السادس شارع مسجد آل هدى ثالث عمارة بعد المسجد في نفس صف المسجد طريقة الدفع : 700 الف كاش او 800 الف تقسيط حد اقصي ثلاث سنوات للاستعلام : 01100270247 بعد الساعة الوا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال رواش
التليفون: 01100270247

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دائري المعادي امام كارفور بالهضبة الوسطى شارع الجامعة الحديثة الحي السادس شارع مسجد ال هدى- المقطم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116408
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة خمس غرف ترخيص اداري مكتب للايجار ثم البيع بالتمويل العقاري - في القاهرة مصر

شقة خمس غرف ترخيص اداري مكتب للايجار ثم البيع بالتمويل العقاري

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقة للإيجار ثم للبيع بعد الانتهاء من اجراءات التمويل العقاري عبارة عن خمس غرف ترخيص اداري مكتب امام .
العنوان:

القاهرة - مصر

700,000 جنيه

21/12/2021
صورة الاعلان: مقر اداري للايجار 300م في شيراتون المطار - في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار 300م في شيراتون المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 300م الدور الثاني مقسمة 5 غرف و 3 حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر

35,000 جنيه

13/12/2021
صورة الاعلان: باطلالة مميزة ع البرج الايقونى امتلك مكتبك بمنطقة الاعمال المركزية - في القاهرة مصر

باطلالة مميزة ع البرج الايقونى امتلك مكتبك بمنطقة الاعمال المركزية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

افتح فرع جديد لشركتك باطلالة مميزة ع البرج الايقونى وقريب من الحى الحكومى بمنطقة الاعمال المركزية .
العنوان:

القاهرة - مصر

120,000 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: ادفع مقدم 56 الف بس وافتح فرع جديد لشركتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

ادفع مقدم 56 الف بس وافتح فرع جديد لشركتك بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ب56 الف بس مقدم هتفتح فرع جديد لشركتك بموقع مميز بمنطقة الداون تاون لاستثمار كبير كل ده فى Pagoda M.
العنوان:

القاهرة - مصر

56,000 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: مقر اداري مفروش للايجار 400م في شيراتون المطار علي شارع رئيسي - في القاهرة مصر

مقر اداري مفروش للايجار 400م في شيراتون المطار علي شارع رئيسي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري مفروش للايجار في شيراتون المطار علي شارع رئيسي مساحة 400 متر مكيف بالكامل الدور الارضي رخص.
العنوان:

القاهرة - مصر

55,000 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: مقر اداري يصلج لجميع الاغراض شركات كبيرة / بنوك / مركز طبي - في القاهرة مصر

مقر اداري يصلج لجميع الاغراض شركات كبيرة / بنوك / مركز طبي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري يصلج لجميع الاغراض شركات كبيرة / بنوك / مركز طبي .الخ 850م بحسن المامون الرئيسي.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: شقه لقطة في التجمع الخامس اللوتس الجنوبية - في القاهرة مصر

شقه لقطة في التجمع الخامس اللوتس الجنوبية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة لا تعوض فيو بانوراما للايجار شقه المساحه 250 م بالتجمع الخامس (اللوتس الجنوبيه) قريبه جدا من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

10,000 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: مقر اداري 500م للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا - في القاهرة مصر

مقر اداري 500م للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 500 متر مكيف بالكامل الدور الارضي رخصة اد.
العنوان:

القاهرة - مصر

100,000 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: مقر ادارى 140م للايجار في شيراتون المطار مكيف بالكامل - في القاهرة مصر

مقر ادارى 140م للايجار في شيراتون المطار مكيف بالكامل

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا دور ارضي و مدخل خاص مساحة 140 متر مكيف بالكامل .
العنوان:

القاهرة - مصر

12,000 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: مقر ادارى للايجار 380م فى شيراتون المطار - في القاهرة مصر

مقر ادارى للايجار 380م فى شيراتون المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة للشركات مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار رخصة ادارى فى موقع مميز جدا على شارع عمومى اول تشطي.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: مقر اداري مفروش 400م للايجار في شيراتون المطار - في القاهرة مصر

مقر اداري مفروش 400م للايجار في شيراتون المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري مفروش للايجار في شيراتون المطار تشطيب سوبر لوكس مساحة 400 متر في موقع مميز جدا الدور الاول.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي - في القاهرة مصر

مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

يقع المبنى علي شارعين احداهما اتوستراد المعادي وله مدخل خاص بالادوار التجاري ومصعد خاص بهما والشارع .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد - في القاهرة مصر

اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد بمكان تجاري قريب من جامع الدسوقي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

500,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر وبشارع رئيسي مكتب150م للايجار بمصطفي النحاس الرئيسي دور اول مكونة من 2غرفة ـ 4ريسبشن ـ.
العنوان:

القاهرة - مصر

8,500 جنيه

17/10/2021
صورة الاعلان: مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة ال - في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة ال

(للاستثمار)

- في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة الادارية 📌 بيراميد.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,250,000 جنيه

9/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager