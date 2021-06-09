شقة تشطيب لوكس إيجار قانون جديد

(للإيجار)
|برج حديث،الدور الخامس،حجرتان و صالة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبد الفتاح سيد محمود
|التليفون:
|٠١٥٥١١٢٨٢٣٩
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|العنوان:
|شارع الخليج المصرى-الوايلى-خلف حلوانى إيتوال- حدائق القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096531
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