شقة ترى الدائري و مصر كلها للبيع شقة في شارع المريوطية الرئيسي خلف مرور حدائق الأهرام منطقة هادية لعشاق الهدوء و الراحة الشقة مساحتها 200 متر عبارة عن: 3 غرف نوم + ريسبشن 3 قطع + مطبخ + 2حمام بها 2 بلكونة على المفتاح الشقة الدور الـ 11 و الأخير فوقها روف معزولة عزلاً جيداً العمارة بها 3 أسانسير الشقة على المفتاح المطلوب 600 ألف جنيه