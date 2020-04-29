(للبيع)
|شقة ترى الدائري و مصر كلها للبيع شقة في شارع المريوطية الرئيسي خلف مرور حدائق الأهرام منطقة هادية لعشاق الهدوء و الراحة الشقة مساحتها 200 متر عبارة عن: 3 غرف نوم + ريسبشن 3 قطع + مطبخ + 2حمام بها 2 بلكونة على المفتاح الشقة الدور الـ 11 و الأخير فوقها روف معزولة عزلاً جيداً العمارة بها 3 أسانسير الشقة على المفتاح المطلوب 600 ألف جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01124770888
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع المريوطية الرئيسي- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058703
550 جنيه
650 جنيه
7,500 جنيه
7,000 جنيه
5,500 جنيه
اتصل
5,500 جنيه
325,000 جنيه
5,000 جنيه
180,000 جنيه
180,000 جنيه
181,000 جنيه
253,000 جنيه
5,000 جنيه
180,000 جنيه