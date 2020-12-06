شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)
|اختار سعر المتر بنفسك.! ايوة امتلك فيلتك أو شقتك ، و هتسكن فى اول كمبوند سكنى فى مصر فى كريستال لاجون يعنى هتشوف فيو مميز كل يوم وتمتلك #شقة بمساحة 174 متر ( 3 غرف و ريسبشن و3 حمام ) بمقدم 116 الف وتقسيط حتى 7 سنوات يالا مستنى ايه ؟؟؟ متضعيش الفرصة و اعرف التفاصيل الان للتواصل فون او واتس أب 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|بجوار مدينتى- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075330
13,000 جنيه
13,000 جنيه
300 جنيه
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750,000 جنيه
750,000 جنيه