شقة تحفه بجوار مدنتى

ادفع ١١٦ ألف وأستلم شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى فى خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى بمساحة ١٧٠ متر بفيو رائع جدا (٣ غرف +٣ حمام + مطبخ + ريسبشن ) خدمات متنوعة - underground parking - Club house - Swimming pools - Kids area - gym & Spa - Cafe & Restaurant - Crystal lagoon يقع الكمبوند فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى للاستفسار اتصل على 01050083069