شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)
|ادفع ١١٦ ألف وأستلم شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى فى خلال سنة وقسط الباقى على ٧ سنوات شقتك فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى بمساحة ١٧٠ متر بفيو رائع جدا (٣ غرف +٣ حمام + مطبخ + ريسبشن ) خدمات متنوعة - underground parking - Club house - Swimming pools - Kids area - gym & Spa - Cafe & Restaurant - Crystal lagoon يقع الكمبوند فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى فى كمبوند سراى للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|بجوار مدينتى- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074875
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